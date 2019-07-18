Son Dakika Haberleri: Yenipazar'dan yurdun dört bir köşesine köy ekmeği
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Yenipazar'dan yurdun dört bir köşesine köy ekmeği

3 saat önce

Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanlığı, üretilen köy ekmeğinin kargo ile yurdun dört bir köşesine gönderilmeye başlandı.

Yenipazar'dan yurdun dört bir köşesine köy ekmeği, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanlığı, üretilen köy ekmeğinin kargo ile yurdun dört bir köşesine gönderilmeye başlandı. Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yenipazar Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait ekmek fırınında üretilen Yenipazar'a ait ekşi mayalı köy ekmeğinin kargo yolu ile Türkiye'nin her köşesine gönderilmeye başlandığını söyledi. Özden, siparişlerin SMS veya Whatsapp üzerinden verilebileceğini anlattı. - BİLECİK
İlhan Özden, Yenipazar, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
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