Yenipazar'dan yurdun dört bir köşesine köy ekmeği
3 saat önce
Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanlığı, üretilen köy ekmeğinin kargo ile yurdun dört bir köşesine gönderilmeye başlandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:04 Kaynak: İHA
'in Yenipazar
İlçe Belediye Başkanlığı, üretilen köy ekmeğinin kargo ile yurdun dört bir köşesine gönderilmeye başlandı. Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden
, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Yenipazar Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait ekmek fırınında üretilen Yenipazar'a ait ekşi mayalı köy ekmeğinin kargo yolu ile Türkiye
'nin her köşesine gönderilmeye başlandığını söyledi. Özden, siparişlerin SMS veya Whatsapp
üzerinden verilebileceğini anlattı. - BİLECİK
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