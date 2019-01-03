Son Dakika Haberleri: Yenipazar-Eskişehir Bağlantı Yolunun Kapanmaması İçin Ekipleri Gece Gündüz Çalışıyor

Yenipazar-Eskişehir Bağlantı Yolunun Kapanmaması İçin Ekipleri Gece Gündüz Çalışıyor

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar Belediyesi ekipleri, kış şartlarından dolayı ilçenin Eskişehir bağlantı yolunun kardan kapanmaması ve araç trafiğinin güvenliği için gece gündüz çalışıyor.

Yenipazar-Eskişehir Bağlantı Yolunun Kapanmaması İçin Ekipleri Gece Gündüz Çalışıyor, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar Belediyesi ekipleri, kış şartlarından dolayı ilçenin Eskişehir bağlantı yolunun kardan kapanmaması ve araç trafiğinin güvenliği için gece gündüz çalışıyor.

Belediyenin küreme araçları karları temizlerken, yolda buzlanmama olmaması için tuzlama çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "İlçemizin Eskişehir bağlantı yolunun Kuşça köyü mevkiinde kış şartlarından dolayı kar birikmesi ve buzlanma meydan geliyor. Bunun ulaşımı aksatmaması için belediye ekiplerimiz kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. Şoförlerden ricamız, özellikle bu bölgede her hangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına dikkatli seyretmeleridir" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Bilecik, Eskişehir, Yenipazar, Yaşam
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