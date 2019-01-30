Yenipazar Hem Müdürü Ekici Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Yenipazar İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevin Ekici, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Yenipazar
İlçe Halk Eğitimi Merkezi
(HEM) Müdürü Nevin Ekici, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Yenipazar HEM Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nevin Ekici, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bugün sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kurumumuz idaresi ve personeli adına ailesine, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezine ve Aydın
ili Hayat Boyu Öğrenme camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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