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Yenipazar'ın ekşi mayalı köy ekmeği ilgi görüyor

1 saat önce

Yenipazar Belediye Başkanlığına ait ekmek fırınında üretilen ekşi mayalı köy ekmeği, kargoyla Türkiye'nin her köşesine gönderilmeye başlandı.

Yenipazar'ın ekşi mayalı köy ekmeği ilgi görüyor, System.String[]
Yenipazar Belediye Başkanlığına ait ekmek fırınında üretilen ekşi mayalı köy ekmeği, kargoyla Türkiye'nin her köşesine gönderilmeye başlandı.
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, yaptığı açıklamada, yöreye ait olan ve belediyeye ait fırında üretilen ekşi mayalı köy ekmeğine çok ilgi gösterildiğini söyledi.
Çevre il ve ilçelerden gelen siparişlerin arttığını ifade eden Özden, Türkiye'nin dört bir yanına köy ekmeğini ulaştırmak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirtti.
Özden, Yenipazar Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait ekmek fırınında üretilen ekmeklerin bin 500 gram ağırlığında olduğunu vurgulayarak, "Ekşi mayalı köy ekmeği kargo yoluyla Türkiye'nin her köşesine gönderilmeye başlanmıştır. Ekmek fiyatımız 5,5 liradır. Kargo bedeli ödenerek kapıda ödeme yapılabilir." açıklamasında bulundu.
İlhan Özden, Yenipazar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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