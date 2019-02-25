Yenipazar'ın Gıyasettin Ustası Herkesi Üzdü
1 saat önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'nde 43 yaşındaki bir şahıs gece kıraathaneden evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Yenipazar
ilçesine bağlı kırsal Karacaören
Mahallesi'nde 43 yaşındaki bir şahıs gece kıraathaneden evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gıyasettin Eren'in ani ölümü herkesi üzdü.
Edinilen bilgiye göre; Yenipazar ve çevresinde inşaat işleri ile uğraşan Gıyasettin Eren, akşam köydeki arkadaşları ile kıraathane oturdu. Gece eve giderken yolda aniden fenalaşan Gıyasettin Eren, Köy Muhtarı Mustafa Kıroğlan tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gıyasettin Eren Yenipazar İlçe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Henüz 43 yaşında olan 3 çocuk babası Gıyasettin Eren'in ani ölümü herkesi üzdü. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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