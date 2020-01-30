Yenipazar kanalizasyon altyapısına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenipazar kanalizasyon altyapısına kavuştu - Son Dakika

Yenipazar kanalizasyon altyapısına kavuştu

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçe merkezinde bir süredir yapımı devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlandı.

Yenipazar kanalizasyon altyapısına kavuştu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçe merkezinde bir süredir yapımı devam eden kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlandı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği kanalizasyon altyapısı çalışmaları çerçevesinde 11 kilometre hat yapıldı. Tüm parsel bağlantılarının gerçekleştirilmesiyle Yenipazar'ın kanalizasyonu tamamlanarak hizmete alınmış oldu.


11 kilometre hat yapımı gerçekleştirerek ilçeyi kanalizasyon altyapısına kavuşturan ASKİ ekipleri çalışmalar öncesinde 8 kilometre hat yapımını tamamlamıştı. Ardından 11 kilometrelik ikinci etap çalışmalarına başlayan ekipler bu çalışmayı da tamamlayarak 19 kilometre hat döşemesi gerçekleştirdi.


Yenipazarlılar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti


Yenipazar ilçe merkezinde tamamlanan kanalizasyon çalışmalarını takip eden vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, "Başkanımızdan Allah razı olsun, ilçemizi kanalizasyon altyapısına kavuşturdu. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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