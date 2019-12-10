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Son Dakika Güncel Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'dan Nazilli Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'dan Nazilli Ticaret Odası'na ziyaret

6 saat önce

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'dan Nazilli Ticaret Odası'na ziyaret, System.String[]

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'ı makamında ziyaret etti.


Yapılan iade-i ziyarette, zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olmamıza rağmen bölgesel ürünlerin tanıtımının yeterince yapılamaması görüşüldü.


Kaymakam Yalçın, "Yenipazar ilçesi hem tarihi hem de ürün çeşitliliği bakımından zengin bir bölgedir. İlçenin ticari gelişmesinde Nazilli Ticaret Odası ile görüşmelerimiz devam edecektir" dedi.


NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, "orumluluk sahamızda bulunan tüm ilçeler de olduğu gibi Yenipazar ilçesinin de kalkınması için üzerimize düşen görevi yetkilerimiz dahilinde yapmaya devam ediyoruz. En büyük sıkıntımızın, ulusal ve uluslararası boyutta ürünlerimizin çeşitliliğinin ve tarihi güzelliklerimizin tanıtımının yeterince yapılamamasıdır. Bölge tanıtımı için web sayfamızda, sosyal medya hesaplarımızda görseller yayınlıyoruz, düzenlenen yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarında bölgemize ait ürünlerin sergilenmesi için üyelerimize teşvik ve destekte bulunuyoruz. Ayrıca Odamıza ziyarete gelen ziyaretçilerimize veya Oda olarak ziyarete gittiğimiz her türlü platformda bölgemizin tanınırlığı için çalışmalar yürütüyoruz, Bilinirliliğimizin artırılması için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Yenipazar, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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