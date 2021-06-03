Yenipazar Myo'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

Yenipazar MYO'da Kariyer Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor Üniversitemiz Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlik, 1 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Etkinlikte konuk olarak yer alan Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Rıza Yörüyen, muhasebe mesleğinin önemi ve gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilerin kariyer planlamalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi veren Yörüyen, muhasebe mesleğinin dijitalleştiğini belirterek gençlerin bilgi işlem altyapılarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Akademik personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Sedat Özel'in soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.