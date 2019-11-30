Son Dakika Haberleri: Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi
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Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi

6 saat önce

Yenipazar ilçe protokolü, Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi, System.String[]

Yenipazar ilçe protokolü, Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.


Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de katıldığı toplantıda, Paşaköy Mahallesi'nin sorun ve istekleri ele alındı. Paşaköylü vatandaşlar, sorunlarını dile getirdiler. Paşaköy Mahalle Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu, ilçe protokolüne teşekkür etti. - AYDIN

Yenipazar, Paşaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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