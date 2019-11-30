Yenipazar protokolü Paşaköy'ü dinledi
6 saat önce
Yenipazar ilçe protokolü, Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
Yenipazar ilçe protokolü, Paşaköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de katıldığı toplantıda, Paşaköy Mahallesi'nin sorun ve istekleri ele alındı. Paşaköylü vatandaşlar, sorunlarını dile getirdiler. Paşaköy Mahalle Muhtarı Murat Ali Tosunoğlu, ilçe protokolüne teşekkür etti. - AYDIN
Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı