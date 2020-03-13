Yenipazar ve Bozüyük'te koronavirüsle tedbirleri alındı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ve Yenipazar ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Başlatılan dezenfekte işlemleri ilk olarak ekmek fırınları, servis araçları, otobüs durakları, tuvaletler, camiler, çocuk parkları, toplu kullanım alanları ve okul girişlerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

İlçenin her yerini dezenfekte edildiğini belirten Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, virüsün gündeme geldiği ilk andan itibaren konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Çalışmalara hızla devam ettiklerini anlatan Özden, şöyle konuştu:

"Yenipazar Belediye Başkanlığı olarak, toplu ulaşım araçlarımızı, gıda üretim hizmeti veren ekmek fırınımızı, otel ve misafirhanelerimizi ve belediye hizmet binamız nano teknolojiyle dezenfekte edilerek ilaçlanmıştır. İlk etapta ekmek fırınımız ile öğrenci ve toplu taşıma servislerimizin dezenfeksiyon çalışmaları yapımına başlanmış, ilaçlama ağını genişleterek dezenfekte ve ilaçlama yapılmıştır. Vatandaşlarımız basit bir şekilde kişisel tedbirlerini alabilmeleri için kişisel temizliklerine özellikle el ve yüz temizliğine dikkat etmelerini rica ederiz."

Bozüyük

Bozüyük Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde başlatılan çalışmalarda duraklar, camiler, toplu taşıma araçları, çocuk oyun alanları, kapalı pazar alanı ve kamu binaları dezenfekte edildi.

Kamu binalarının girişlerine dezenfekte için kullanılan sağlık bakanlığı onaylı solisyon otomatları Bozüyük Belediyesi tarafından yerleştirildi.

Öte yandan, Bozüyük Belediyesine ait kapalı salonlarda verilen kurslar ve etkinlikler durduruldu.