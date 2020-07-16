Yenipazar ve Germencik'te elektrikler kesilecek - Son Dakika

Yenipazar ve Germencik'te elektrikler kesilecek

ADM Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Cuma günü, arıza onarım ve bakım nedeniyle Yenipazar ve Germencik'te elektrik kesintisi yaşanacak.

ADM Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Cuma günü, arıza onarım ve bakım nedeniyle Yenipazar ve Germencik'te elektrik kesintisi yaşanacak.

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ADM Elektrik Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz Cuma günü Aydın'ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Yenipazar ilçesinin EğridereMahallesi'de 3 saat, Germencik ilçesinin Reisköy ile Turanlar Mahallesi'nde yaşanacak olan elektrik kesintisi ise 5 saat sürecek.


Yenipazar'ın Eğridere Mahallesi'nin tamamını kapsayan elektrik kesintisiCuma günü saat 09.00'dan 12.00'ye kadar sürerken, Germencik'in Reisköy ve Turanlar Mahallesi'ni kapsayan kesinti ise 09.30 ile 14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Arıza Onarım ve Bakım nedeniyle yapılacak kesintide ADM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. - AYDIN

Germencik, Yenipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenipazar ve Germencik'te elektrikler kesilecek - Son Dakika
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