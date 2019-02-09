Yenipazar Ziraat Odası Başkanı Ali Ünal Güven Tazeledi

Yenipazar Ziraat Odası Başkanlığı 1999 yılından beri yürüten yapan Ali Ünal, yapılan genel kurul toplantısında yeniden aynı göreve seçildi.

Yenipazar Ziraat Odası Başkanlığı 1999 yılından beri yürüten yapan Ali Ünal, yapılan genel kurul toplantısında yeniden aynı göreve seçildi.



Oda binasında yapılan toplantıda, Divan Başkanlığını Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen yaptı. Toplantıya Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclis Üyesi Osman Varolu, Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayati Keskin, diğer ilçelerin Ziraat Odası başkanları, davetliler ve çiftçiler katıldı. Yapılan seçimlerde bütün oyları alan Ali Ünal aynı görev yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yıldırım, İsmail Yağar, Sadi Ünsar, Mehmet Nalbant oldu.



Seçimlerin ardından konuşan Başkan Ali Ünal: "Genel kurulumuza katılan misafirlerimize, delegelerimize ve çiftçilerimize teşekkür ederim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağımıza meclis ve yönetim kurulu olarak söz verir, meclis ve yönetimin adına teşekkür ederim. Ayrıca sosyal medyadan ve telefonla arayarak kutlayan tüm dostlara ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

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