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Yenipazarlılar konserle coştu

30 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri Aydın'ın dört bir köşesinde devam ediyor.

Yenipazarlılar konserle coştu, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri Aydın'ın dört bir köşesinde devam ediyor. Yenipazar'da düzenlenen konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden kendilerini müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Yenipazarlıları coşturdu.

Yenipazar Belediyesi önündeki alanda düzenlenen konserde keyifli bir gece geçirdikleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yenipazarlılar, konserde gönüllerince şarkı söyledi.

Mahalleler başta olmak üzere Aydın'ın bütün ilçelerinde birçok noktada eylül ayına kadar devam edecek olan konserlerin bir sonrakisi Kuşadası Karaova Mahallesi'nde Duygum Sitesi Küme Evleri önünde düzenlenecek. Yarın (22 Ağustos) düzenlenecek olan konser saat 20.30'da başlayacak.

Ağustos ayındaki diğer konserler ise, 23 Ağustos Cuma günü Nazilli belediye binası önünde, 27 Ağustos Salı günü Didim Akbük Tören Alanı'nda ve 30 Ağustos Cuma günü Söke Novada AVM'de düzenlenecek. Bu konserler de saat 20.30'da başlayacak. - AYDIN
Yenipazar, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
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