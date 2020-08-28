Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisi - Son Dakika

Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisi

Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisiİZMİR'in Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesi'nde yaşayanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu' projesi kapsamında birçok kez başvurmalarına rağmen ücretsiz süt alamadıklarını söyledi.

Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisi

İZMİR'in Aliağa ilçesi, Yenişakran Mahallesi'nde yaşayanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu' projesi kapsamında birçok kez başvurmalarına rağmen ücretsiz süt alamadıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce başlattığı 'Süt Kuzusu' projesi kapsamında, birçok ilçede 1-5 yaş arası çocuklara, 62 ekiple, ayda bir kez 8 litre süt dağıtıyor. Yaklaşık 160 bin çocuğa süt dağıtılan projenin kendilerine ulaşmadığını belirten, İzmir'e 90 kilometre mesafedeki Aliağa'nın Yenişakran Mahallesi halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. 'Süt Kuzusu' projesinden yararlanmak için belediyeye birçok kez başvuruda bulunduklarını belirten Yenişakran Muhtarı Metin Yıldız (57), olumsuz cevap aldıklarını söyledi. İki dönemdir mahallede muhtarlık yaptığını söyleyen Yıldız, "Mahallemize süt gelmiyordu. Ben de vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda giderek, başvuruda bulundum. Ancak Aliağa'da sadece 6 bölge belirlediklerini, daha sonra ilgileneceklerini söylediler. Aradan zaman geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmayınca ben de yeniden aradım ve başvuruda bulundum. Şu an bizim mahallemizin programlarında olmadığını söylediler. Bizim insanlarımızın da bu hizmetten faydalanması gerekiyor. Çünkü bu mahallede köylerden gelen çok fazla insan var. Mahallemde 5 binden fazla kişi yaşıyor. Burasının neden pilot bölge seçilmediğini anlayamıyorum. Burada da durumu çok uygun olmayan insanlar var. Haklı olarak bana gelip bu uygulamadan faydalanmak istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

'BİZİM ÇOCUKLARIMIZ NEDEN FAYDALANAMIYOR?'

Yenişakran Mahallesi'nde yaşayan Ertan Özen (52), Büyükşehir Belediyesi'nin 'Süt Kuzusu' projesinden yararlanmak için yaptıkları başvurularına sonuç alınamamasından şikayetçi olduklarını söyledi. Özen, "Mahallemizde çok sayıda çocuk var. Bunların bazılarının ailelerinin durumları da pek iyi değil. Bazı yerlerde pilot bölgeler seçilmesine rağmen biz, bu uygulamanın dışında kaldık. Çocuklarımıza da süt gelmesini istiyoruz. Muhtarımız, konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birçok kez görüştü ancak sonuç çıkmadı. Mahallemizin, şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafede olması nedeniyle bizler pek önemsenmiyor olabiliriz. Ancak biz de İzmir'e bağlı bir ilçede yaşıyoruz. Hizmet almak bizimde hakkımız" dedi.

Duruma tepki gösteren mahalleliden Mehmet Zahid Savran (73) da "Muhtarımız, mahallemize süt gelmesi için belediyeye başvurularda bulundu. Ancak mahallemizin kapsam dışı olduğunu söyleyip, süt yollamıyorlar. Aynı şehirde yaşayanlar bu imkandan faydalanırken, bizim çocuklarımız ve torunlarımız neden faydalanamıyor? Bunun cevabını İzmir Büyükşehir Belediyesi verecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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-Yenişakran mahallesinde yaşayan Ertan Özen ile röp.

-Yenişakran Muhtarı Metin Yıldız ile röp.

-Muhtar Yıldız'ın süt için yaptığı başvuru dilekçesini göstermesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yenişakran, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yenişakranlılardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'süt' tepkisi - Son Dakika

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