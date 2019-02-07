Bursa
'nın Yenişehir
ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Davut Aydın
, "Yenişehir ismine yakışan bir şehir olacak ve yenilenecek." dedi. Anadolu Ajansı
Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Aydın, 28 yıldır ilçe belediyesinde görev yaptığını ve 9 kişilik ekibiyle önemli bir mesai harcadıklarını söyledi.
Yenişehir'de en büyük gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu vurgulayan Aydın, göreve seçilmesi halinde arazileri mutlaka koruyacaklarını, ilçede meydan ve yeşil alanlar oluşturacaklarını aktardı.
İlçenin en büyük sorunlarının kapalı pazar yeri ve trafik olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:
"İlçemiz Osmanlı'nın ilk başkentidir. Yenişehir ismine yakışan bir şehir olacak ve yenilenecek. Göreve geldiğimde Yenişehir adı gibi yenilenecek. En büyük sorunumuz kapalı pazar alanının olmayışıdır. Otopark ve trafik sıkıntıları da var. Otoparklar yaparak trafik sorununu çözeceğiz. Altyapı sorunumuz yok. Altyapı çalışmalarının büyük çoğunluğu mevcut başkan Süleyman Aydın
döneminde tamamlandı. Yenişehir halkı çalışan bir belediye ve çalışkan bir belediye başkanı görecek. Yapamayacağım hiçbir şeyi taahhüt etmeyeceğim. Masa sözü verip sehpa yapmayız."
Aydın, görüşü her ne olursa herkese hizmet edeceklerini dile getirerek, "Yenişehir'e halkına güveniyoruz. 31 Mart'ta bu seçimi alacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımız bize bu düşünceyi gösteriyor. Vatandaşlar 'yanındayız' diyor. Biz de 1 Nisan
'da kendilerine yüzümüzü döneceğiz ve Cumhur İttifakı'nı en güzel şekilde temsil edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Ziyarete, MHP
Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile, parti yöneticileri İbrahim Öge ve Cumhur Bayram da katıldı.