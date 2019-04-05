Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Görevi Devraldı
1 saat önce
Yıllarca Yenişehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.
Yıllarca Yenişehir
Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın
, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.
Yenişehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
, İl Başkanı Cihangir
Kalkancı, eski başkan Süleyman Çelik
, yeni başkan Davut Aydın, önceki dönem belediye başkanı Bülent Hamdi Cingil
, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Devir teslim töreninde görevi bırakan Süleyman Çelik, "Böyle güzel bir cuma gününde görevi kardeşimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Görev sürem boyunca Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi abdestsiz hiçbir devlet evrakını imzalamadım. Davut kardeşimizin de böyle yapacağından şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek
'in Utansın şiirini okuyarak başladı. Aydın, Alparslan Türkeş
'i de unutmadı. 3 hilalli olarak boyanan kurbanlık ile çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:00 Kaynak: İHA
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