Son Dakika Haberleri: Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Görevi Devraldı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Görevi Devraldı

1 saat önce

Yıllarca Yenişehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Görevi Devraldı, System.String[]
Yıllarca Yenişehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan cumhur ittifakı adayı Davut Aydın, hizmet ettiği belediyeye başkan olarak döndü.

Yenişehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, eski başkan Süleyman Çelik, yeni başkan Davut Aydın, önceki dönem belediye başkanı Bülent Hamdi Cingil, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Devir teslim töreninde görevi bırakan Süleyman Çelik, "Böyle güzel bir cuma gününde görevi kardeşimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Görev sürem boyunca Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi abdestsiz hiçbir devlet evrakını imzalamadım. Davut kardeşimizin de böyle yapacağından şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek'in Utansın şiirini okuyarak başladı. Aydın, Alparslan Türkeş'i de unutmadı. 3 hilalli olarak boyanan kurbanlık ile çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:00 Kaynak: İHA

Süleyman Çelik, Yenişehir, Davut Aydın, Aydın, Politika
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