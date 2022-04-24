Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle iftarda bir araya geldi

24.04.2022 14:13
Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle iftarda bir araya geldi

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksimli bireylere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksimli bireylere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylere yönelik olarak iftar programı düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla başlayan programda konuşan Beşikci, ramazan ayında özel gereksinimli bireylerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel gereksinimli bireylerin, yaşadıkları sosyal çevrelerde engellerinden dolayı bir takım güçlüklerle karşılaştıklarına işaret eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Engelsiz Yaşam merkezlerimizde siz engelli bireylerimize yönelik verdiğimiz eğitimlerimiz aracılığıyla kültürel ve mesleki kapsamda gelişimlerinize katkı sunmaya çalışırken aynı zamanda düzenlediğimiz etkinlikler ve kültürel gezilerle de hayata katılmanıza vesile olmaya çalışıyoruz. Sizlere çalışmalarımızla psiko-sosyal, mesleki ve kültürel konularda destek olmaya devam edeceğiz. Bunlarla beraber her konuda sizlere kapımız sonuna kadar açık. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum."

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Kuran-ı Kerim, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci, özel gereksinimli bireylerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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