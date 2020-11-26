Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit Toros Üni TV'ye konuk oldu - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toros Üniversitesinde Toros Üni TV'de 'Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem' programının canlı yayın konuğu oldu.

Başkan Özyiğit, Toros Üniversitesinde katıldığı canlı yayın öncesinde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Nil Aşkın ve Genel Sekreter Reşit Aşkın ile bir süre sohbet etti. Toros çatısı altında böylesine kapsamlı bir kanalın kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyiğit, kanalın Mersin'e ve Yenişehir ilçesine hayırlı olmasını diledi.

"Eğitim kalitesi düştükçe, şiddet artıyor"

Daha sonra canlı yayına katılan Özyiğit, Prof. Dr. Özer'in sorularını yanıtladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününe vurgu yapan Özyiğit, "25 Kasım önemli bir gün. Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi, özellikle son yıllarda kadına şiddetin arttığı kadın cinayetlerinin çok arttığı bir süreci yaşıyoruz. Bunun kökeninde eğitim var. Eğitim kalitesi düştükçe, ekonomik yaşam zorlaştıkça şiddet artıyor. Bu sebeple kadına şiddeti kınıyoruz ve kadına şiddete dur diyoruz" dedi.

Çalışmalarından söz eden Özyiğit, Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduklarını belirterek, "3 ürünü markalaştırdık. Bunlar; Karahacılı Nar Ekşisi, Çavak Portakal Reçeli ve Değirmençay Zeytinyağıdır. Bu 3 ürünü biz hazırladık, piyasaya sunacağız" diye konuştu.

"Yenişehir Akademiyi hizmete sunduk"

Yenişehir Akademiyi kurduklarını da söyleyen Özyiğit, "0-3 yaş erken çocukluk eğitimi anne-babaya verilen bir eğitim. Anne-baba eğitim eksiliği hepimizin ortak bir sorunu. Bir çocuğa nasıl bakacağınızı, nasıl davranacağınızı, ne yedirip ne içireceğinizi büyüklerinizden öğreniyorsunuz, bu büyük bir eksiklik. Halbuki çocuğun 0-5 yaş arasında zihinsel gelişimi gerçekleşiyor. Bu eğitimle ilgili her alanda faaliyet gösteren bir yer olan Yenişehir Akademi'yi kurduk" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayının sonunda Özyiğit teşekkür ederek Toros Üni TV'ye yayın hayatında başarılar diledi. - MERSİN