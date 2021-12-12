Yenişehir Belediyesi 13 dalda ücretsiz kurs açtı - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Kaymakamlık ve belediye, 13 branşta ücretsiz kurs başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış sporları etkinlikleri kapsamında El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi ve Seyrantepe Spor Salonunda voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, atletizm, yakın savunma, dart, kickboks olmak üzere 13 branşta eğitim verilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların spordan uzak kalmamaları için yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de kış spor kursları başlattıklarını belirterek, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları destekleyeceklerini aktardı.

Kış spor okullarındaki eğitim sonucunda başarılı ve yetenekli vatandaşları, yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda da destekleyeceklerini dile getiren Beşikci, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan, yetenekli sporcularımızın lisanslarını da çıkartıp, polis okulları, spor liseleri ve beden eğitimi bölümleri sınavlarına da hazırlayacağız. Bunun yanı sıra ayrıca astım tanısı almış çocuklara da daha kaliteli nefes alabilmeleri için yüzme kursumuz devam etmekte." ifadelerini kullandı.