Yenişehir Belediyesi 400 üniversitelinin daha barınma sorununu ortadan kaldırdı - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesi, şehir dışından gelen ve kalacak yer bulamayan 100 kız ve 300 erkek üniversite öğrencisinin barınma sorununu kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçtiğimiz haftalarda Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etmiş ve orada kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrencilere 400 kişilik yeni bir misafirhane sözü vermişti. Başkan Abdullah Özyiğit'in talimatıyla öğrencilerin konaklaması için misafirhaneye dönüştürülen Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi bir hafta içinde hazırlandı. Başvuruların alınmasıyla birlikte kontenjanları dolan misafirhanede öğrencilerin kayıt işlemleri de başladı. 4 kişilik odalar şeklinde hazırlanan, 78 tane 2+1 daire ve 18 tane de 1+1 daireden oluşan misafirhanede yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, revir, hobi bahçeleri ile kültür, sanat ve spor alanları da yer alıyor.

Yenişehir Belediyesi daha önce 318 öğrenci kapasiteli Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu da hizmete açmıştı.