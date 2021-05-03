DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı

03.05.2021 15:37

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çelikevler Mahallesinde uzun süredir devam eden alt ve üst yapı sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili bilgi vermek için vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çelikevler Mahallesinde uzun süredir devam eden alt ve üst yapı sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili bilgi vermek için vatandaşlarla bir araya geldi.

Beşikci, yaklaşık iki senedir Yenişehir'de görev aldığını belirterek, büyük bir heyecan ve özveri ile yürüttükleri çalışmaların son noktaya geldiği anı vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu öncülüğünde DİSKİ ile çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Beşikci, "DİSKİ Genel Müdürlüğümüz, alt yapı noktasındaki çalışmalarını teknik boyutu ile tamamladı. Bugün ihale aşamasına geldi. Bunu burada hem muhtarımız hem de vatandaşlarımız ile paylaştık. İnşallah ihalesi biter bitmez yıl sonuna kadar buradaki alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak." dedi.

Üst yapı çalışmaları ile ilgili ihale sürecinin sona erdiğini dile getiren Beşikci, "DİSKİ'nin alt yapı çalışmalarına paralel bir şekilde bizler de üst yapı çalışmalarımızı neticelendireceğiz. Çelikevler Mahallemiz inşallah sadece bu kapsamda bu sene yapacağımız milyonlarca lira yatırım ile hak ettiği noktaya gelecek. Biz de bu müjdeyi bugün paylaşmış olduk vatandaşlarımızla. Bunun gurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin çok sabırlı olduğunu aktaran Beşikci, bundan sonraki süreçte de sabır beklediklerini aktardı.

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi de kanalizasyon ve terfi hatların şebeke uzunluğunun 13 bin 834 metre olacağını, içme suyu şebekesinin ise 4 bin 934 metre olacağını belirtti.

Tutşi, vatandaşlardan DİSKİ'ye abone olmalarını isteyerek, "Mahalleli çok sabretti. Sabırlarından dolayı onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı
DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı
DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı
DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yenişehir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Yenişehir Belediyesi alt ve üst yapı çalışmasında gelinen aşamayı mahalle sakinleri ile paylaştı - Son Dakika


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