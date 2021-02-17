Yenişehir Belediyesi atık malzemelerden kedi evi hazırlıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, atıl durumda olan araç lastikleri ile park ve bahçelerde kullanılan atık zemin kaplamalarından kedi evi üretmeye başladı.

Sokak hayvanları için farkındalık yaratmak, kedi ve köpekleri korumak adına sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Yenişehir Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına mama dağıtmanın yanı sıra belediye ikmal depolarında bulunan atıl malzemelerle kedi evi üretiyor.

Kaymakam ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede sokak hayvanlarına daha iyi yaşam koşulları sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belediyenin ikmal müdürlüğünü üretim merkezi haline dönüştürdüklerini belirten Beşikci, "Müdürlüğümüzde toplanan atıl araç lastikleri ile park ve bahçelerin yapımında kullanılan atıl malzemelerden kedi evlerini üretmeye başladık. Bu kedi evlerini ilçemizde birçok yere yerleştireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bu kedi evlerine sahip çıkmaları istiyoruz." dedi.