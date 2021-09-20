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Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek

20.09.2021 17:02
Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek, System.String[]

Mersin Yenişehir Belediyesi, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin azaltılmasını geniş kitlelere duyurmak amacıyla 'Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali' düzenliyor.

Festivalin açılışı 24 Eylül Cuma günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

Avrupa Birliği İklim ve Enerji Belediye Başkanları Sözleşmesi imzacısı olan Yenişehir Belediyesi,iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin azaltılmasını geniş kitlelere duyurmak için'Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali' düzenliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2005 yılından bu yana Eylül ayının son Cuma gününde düzenlenen Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliğine Yenişehir Belediyesi de Avrupa Komisyonun çağrısıyla'Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali' ile dahil oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan çağrıya hazırlanan proje "Associated Event" olmaya hak kazandı ve komisyonun resmi sitesinde yer aldı.

'Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali' ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı toplumda farkındalık yaratacak olan Yenişehir Belediyesi, festivale katılan araştırmacıların kamuoyunda tanınmasını da destekleyecek.Böylelikle araştırmacıların çalışmalarının günlük yaşam üzerindeki etkisinin de anlaşılması sağlanacak.Gençlerin araştırma kariyerine başlamasını da teşvik eden festivalde aynı zamanda bilimsel bilgi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde aktarılacak.

Uluslararası ve ulusal 16 proje ortağı

Festivalde yüz yüze yapılacak olan etkinliklerle bilim şovları düzenlenecek.Online olarak yapılacak olan diğer etkinliklere de arge.yenisehir.bel.tr/SECC-SCIFEST adresinden zoom linklerine giriş yapılarak katılım sağlanabilecek. Avusturya, Portekiz, Polonya ve Romanya'nın ortağı olduğu Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Bilim Festivali projesinde bu ülkelerin oluşturduğu konsorsiyumlarla 21 faklı kurum yer alırken, ulusal boyutta ise 12 proje ortağıyla 7 farklı coğrafi bölgeden 59 kurum projede yer alacak.

Uluslararası proje ortakları : Kinderbüro Universitat Wien, University of Porto, University of Slaski ve Asociatia Universitatea Copiilor.

Ulusal proje ortakları: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ,Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Trabzon Üniversitesiproje ortağı yer almaktadır. Ayrıca proje ortaklarının kendi ülke ve bölgelerinde kurdukları konsorsiyumlar ile projenin toplam paydaş sayısı 83 kurumdan oluşuyor.

Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu, Yenişehir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi bilim festivaliyle iklim değişikliğine dikkat çekecek - Son Dakika
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