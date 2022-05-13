Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak

13.05.2022 18:27
Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak

Mersin Yenişehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik programı hazırladı.

14 Mayıs Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde, tiyatro ve dans gösterileri, şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

"Hayata Dokunuşlar Bizden Size" sloganıyla düzenlenecek sanatsal etkinliklere dezavantajlı bireylerin yaşadıkları sorunlara karşı farkındalık yaratılacak. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü ilk olarak saat 14.00'te Mersin İzem Özel Eğitim Merkezi(İZEM) öğrencileri tarafından "Bizden Size" adlı tiyatro oyunu ve dans gösterisi sahnelenecek. Saat 15.00'te ise Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu "Ulusal Engelsiz Şiir Festivali" yapılacak. Aynı gün saat 16.00'da ise Toros Devlet Hastanesi Merkez Toplum Ruh Sağlığı Müzik Dinletisi ve "Korona" Tiyatro vatandaşlarla buluşacak.Etkinlikler kapsamında son olarak saat 17.00'de Toros Devlet Hastanesi Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Müzik Dinletisi ve "Harikalar Sirki" çocuk oyunu sahnelenecek.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Engelliler Haftası, Yenişehir, Tiyatro, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
18:46 Konya'da hayvan barınağında köpekleri katleden 2 cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:44 Konya'daki köpek katliamına Emine Erdoğan'dan tepki: Şiddetle kınıyor ve cezasız kalmayacağına inanıyorum
18:21 Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu
18:09 6'lı masa ortağı, aday için tarih verdi: Seçim sath-ı mailine girdikçe, ısındıkça ocak ayından sonra cumhurbaşkanı adayımız açıklanır
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi
17:37 Konya'da köpekleri kürekle katleden canilere mahkeme şoku! Savunacak avukat bulunamaması nedeniyle dava başlayamadı
17:31 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Cristiano Ronaldo sözleri: Şu anda alamayız
17:26 Görüntü Brezilya'dan! Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan parmakları görünce dehşete düştü
17:19 Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sakatlanan Brezilyalı yıldız Neymar, son 16 turuna dek takımdan ayrı kalacak
17:12 Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 19:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement