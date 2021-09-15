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Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı

15.09.2021 12:32
Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin iş insanı Mustafa Baysan'ın katkılarıyla yaptığı yüksek öğretim erkek öğrenci yurdu, üniversite eğitimi için Mersin'i tercih eden öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin iş insanı Mustafa Baysan'ın katkılarıyla yaptığı yüksek öğretim erkek öğrenci yurdu, üniversite eğitimi için Mersin'i tercih eden öğrencilere hizmet vermeye başladı. Sağlık, kültür, sanat ve kentin cazibe merkezlerine yürüyüş mesafesinde olan öğrenci yurdu 72 adet 4 kişilik ve 30 adet tek kişilik olmak üzere 102 odadan oluşuyor.

Yurdun açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP milletvekilleri, oda ve sendika başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurt sorununun her geçen gün arttığına dikkat çekti. Özyiğit, "Ülkemizde yükseköğrenimde geleceğimiz olan öğrencilerimizin yurt sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Geçmişte FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin öğrencilerin barınma ihtiyacını nasıl istismar ettiğinin acı tecrübesini hep birlikte yaşadık. Devletlerin kapatamadığı açıklar maalesef kötü niyetli oluşumlar tarafından daima bir fırsat olarak değerlendirilir" dedi.

"Gençlerimizin yanındayız"

Ulusun varlığını geleceğe taşıyan ve toplumlar arasında bağ kuran gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Özyiğit, "Gençlerimizin yanındayız, onların yaşamını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmek bizim öncelikli görevlerimizdendir. Ülkemizin ve cumhuriyetimizin gelecekteki koruyucuları olan sevgili çocuklarımızın eğitim ve sosyal yaşamdaki tüm ihtiyaçlarını gidermek için hep birlikte mücadeleye etmeye devam edeceğiz. Yenişehir ilçemiz toplam öğrenci sayısı 50 bini aşan iki üniversiteye sahiptir. Yenişehir Belediyesi olarak üniversite eğitimlerini Yenişehir'de alacak olan gençlerimizin konaklamaları için hazırladığımız yurdumuzun açılışını bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada her bir misafirimize ev konforunda konaklama hizmeti vermek ve eğitimlerine katkıda bulunmak için tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz" diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun geçtiğimiz yıl öğrencilerin hizmetine hazır olduğunu ancak pandemi nedeniyle açılamadığını ifade eden Özyiğit, "Yurdumuz geçtiğimiz yıl öğrenci kabul etmek için tamamen hazırdı ancak pandemi süreci nedeniyle burada sağlık çalışanlarını bir yıl süresince ağırladık. Ailelerine virüs riskini taşımamak için imtina eden özverili sağlık çalışanlarımızı burada ağırlama şansımız oldu. Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdumuzun yapımında ve hizmete açılmasında emeği geçen önceki dönem Yenişehir Belediye Başkanımız İbrahim Genç'e, bağışta bulunan iş insanı Mustafa Baysan'a ki iç donanımını kendisi gerçekleştirdi diğer çalışmalar Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleşti ve bu süreçlere katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında sosyal belediyecilik anlayışıyla, yaşamın her alanında hemşehrilerimiz ile birlikte olmaya devam edeceğiz."

"Belediyelerimiz birçok ilde öğrenci yurtlarını hizmete açıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise CHP'li belediyelerin ülkenin birçok yerinden yurt hizmete açtığını kaydederek, "Anneler babalar üniversiteye çocuklarını gönderirken hiç düşünmeyecekler. Onların yurt sorununu çözeceğimize dair verdiğimiz sözümüzü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Öte yandan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit önemli bir iş yapıyor. Burada önemli bir hizmet görülüyor. Umarım öğrencilerimiz birçok ilde bu imkandan faydalanır. Türkiye'de belediyelerimiz birçok yerde öğrenci yurdunu hizmete açıyor. Başta Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Öğrenci yurdumuzun Mersinimize, Yenişehirimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız çocuklarımız ve gençlerimiz için"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Yenişehir Belediyesinin hizmete açtığı erkek öğrenci yurdunun önemli ve değerli olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarına bulundukları bölgelerde öğrencilerin barınması için yurt yapmaları konusunda talimat verdiğini anımsatan Seçer, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerine titrediği, biz belediye başkanlarını uyardığı bir konu, 'bütün belediye başkanlarım öncelikli olarak bulundukları bölgelerde yurt yapacaklar'. Önce çocuklarımız, önce gençlerimiz, geleceğimiz, biz de aynı anlayışla aynı düşünceyle Genel Başkanımızın da bu talimatı doğrultusunda çalışmalarımız gerçekleştireceğiz. Bundan önce de böyleydi. Biz belediye başkanı olmadan önce bayrağı devraldığımız dava arkadaşlarımız da aynı düşüncede çalışıyordu. Bugüne kadar memleketimize taş üstüne taş koyan geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi saygıyla anıyorum. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Öğrenci yurdumuza katkı yapan belediye başkanlarımıza, hayırsever yurttaşlarımıza, emeği geçen Yenişehir Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Mersinimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve daha sonra davetliler yurt binasını gezdi. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı
Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı
Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı

Mustafa Baysan, Üniversite, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi, erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı - Son Dakika


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