Yenişehir Belediyesi Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelip gelişimleri için çalışmalar yapacağı ve sınavlara hazırlanabileceği yeni bir alan oluşturdu.

Yenişehir ilçesinde salgın sürecinde öğrencilerin eğitim öğretimden uzak kalmaması için ilçede EBA Destek Merkezleri kurarak öğrencilere internet, tablet ve televizyon erişimi sağlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu kez öğrencilerin sınavlara hazırlanması için içesinde sosyal alanlarında yer aldığı gençlik merkezini faaliyete geçirdi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Gençlik Merkezi, modern dekorasyonu ve çalışma ortamıyla gençlere çağdaş bir etkinlik ortamı sunuyor.

Dört kattan oluşan gençlik merkezinin son iki katı kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanı olarak tasarlandı.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak eğitim ve öğretime oldukça önem verdiklerini aktaran Beşikci, "Yenişehir ilçemizde gençlik merkezimizin yanı sıra bölgemizin ilk dijital kütüphanesini açtık. Gençlerimiz bu merkezlerimizde elektronik kitap okuyucuları ile daha önce yüklenmiş soru bankalarındaki testleri elektronik çözecek, kitabını okuyacak. Yüzlerce, binlerce kitap alıp kağıt israfı yapacağımıza bir elektronik kitap okuyucu ve bir elektronik kalem ile yazıp çizip kapattığında hepsi sıfırlanacak. Bu mekanlarımızda aynı zamanda öğrencilerimize ücretsiz çay, kahve, pasta ve kurabiye gibi ikramlarımızda yapılmaktadır." dedi.