Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor

29.04.2021 11:36
Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, sosyal hizmet ekipleri, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, sosyal hizmet ekipleri, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini yürüten Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde 15 çeşit temel ihtiyaç malzemesinin bulunduğu gıda kolilerini ulaştıran Yenişehir Belediyesi, Başkan Abdullah Özyiğit'in talimatıyla Ramazan ayında da desteğini sürdürüyor.

Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Yenişehir Belediyesinin gıda kolisi desteği ile az da olsa nefes alıyor. Gıda kolileri, sosyal hizmet ekiplerinin tespit ettiği vatandaşlara ve talepte bulunanlara dağıtılıyor. Yenişehir Belediyesinin verdiği gıda yardımı talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar 444 33 54 numarasıyla Yenişehir halk masasını arayabiliyor. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor
Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Ramazan, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi gıda kolisi desteğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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