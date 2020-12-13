Yenişehir Belediyesi hafta sonu kısıtlamasına rağmen hizmetini sürdürdü - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı ile boşalan cadde ve sokaklarda ağaç budama, parklarda ise bakım çalışmaları başlattı.

Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ağaçların formlarının geliştirilmesi ve güzel bir görünüm sağlanması için başlatılan ağaç budama çalışmaları hafta sonu boşalan cadde, sokak ve parklarda tüm ekiplerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İlçedeki ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan budama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Beşikci, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan ilçemizde ekiplerimiz yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanarak bakımlarını yapılmaktadır. Cami, hastane ve okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaç budama taleplerini de ekiplerimiz değerlendirerek gerekli destekte bulunuyorlar. Bu çalışmaların yanı sıra parklarımızda bulunan oyun parkları, spor aletleri ve oturma alanlarında bakım ve onarımı da yapılmaktadır."