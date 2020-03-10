Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi

6 saat önce

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer salgın hastalıklara karşı belediye binası ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi, System.String[]

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer salgın hastalıklara karşı belediye binası ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, belediyenin ana ve ek hizmet binalarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde önlem amaçlı temizlik çalışması yapıldı.

Ekipler, hijyenik koşullarda vatandaşlara hizmet vermek için yoğun olarak temas edilen noktalarda detaylı temizlik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, salgın hastalıklara karşı insan sağlığını ön planda tuttuklarını belirtti.

Özyiğit, salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla temizlik çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

Yenişehir, Mersin, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor

Son Dakika Haberleri
20:35 İsrail uçuşlarına korona virüs düzenlemesi
20:35 DÜZCE İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
20:30 Hastaların kolundaki damar tıkanıklığı anjiyografiyle tedavi ediliyor
20:25 Heyetler arası toplantı başladı
20:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenişehir Belediyesi hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]