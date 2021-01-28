Yenişehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı

28.01.2021 10:09
Yenişehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü personelinin kendi iş gücü ve imkanlarıyla imalata başladıklarını belirterek, "Günde 400 ile 800 litre kapasite aralığında 10 çöp konteyneri ürettik. Piyasa fiyatlarına göre daha uygun imalat gerçekleştirdik." dedi.

Üretim bandına belediyelerin ihtiyaç duyduğu 3 tip çöp kovasını da eklediklerini dile getiren Beşikçi, şunları kaydetti:

"Atölyemizdeki kaliteli ve ucuz üretimler sayesinde yüzde 60'lara varan tasarruf sağlandı. Üretim tesisine dönüştürdüğümüz atölyemizde ürettiğimiz konteyner ve çöp kovaları ile belediyemizin ihtiyacını karşılamaktayız. Satın almak yerine üretim yaparak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı gerçekleştirdik. Ürettiğimiz çöp konteyner ve kovalarını şu anda talep eden bölge belediyelerimiz ve kuruluşlarımıza da satışını yapmaktayız. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen tüm süreç görevli personellerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor. Bir fabrika tesisi gibi çalışan atölyemizde makine, teçhizat ve personel desteği ile kapasitemizi artıracağız.F

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi ihtiyaç duyduğu çöp konteynerlerini üretmeye başladı - Son Dakika


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