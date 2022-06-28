Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yeniliyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yeniliyor

28.06.2022 14:34
Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yeniliyor

Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerdeki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçelerdeki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yürütülen bakım ve onarım çalışmaları ilçedeki tüm park ve bahçelerde sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların yaz aylarında daha konforlu vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

İlçede toplam 42 mahallenin olduğunu aktaran Beşikci, şunları kaydetti:

"Bu mahallelerde parklarımızın içerisinde çocuklarımızın eğlenebilecekleri güvenli oyun grupları, spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile mevsimimize uygun bitki ve ağaçlar bulunmakta. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak bu parklarımızda bakım, onarım, sulama, zemin düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmakta. Yenişehir ilçemizde üç yeni park daha yapılacak. Bu parklardan 'Çocuk Yaşam Parkı' ile 'Nev Parkı' henüz ihale aşamasında. Dokuzçeltik Mahallemizde inşa edeceğimiz 'Lavanta Parkı'mızın yapımına ise bayramdan sonra başlayacağız."

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Kaynak: AA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi ilçedeki park ve bahçeleri yeniliyor - Son Dakika

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