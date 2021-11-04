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Yenişehir Belediyesi ilçedeki petshopları denetledi - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi ilçedeki petshopları denetledi

04.11.2021 10:46
Yenişehir Belediyesi ilçedeki petshopları denetledi

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler son olarak ilçede faaliyet gösteren petshopları denetledi.

Kedi ve köpek mamaları ile kuş ve balık yemlerinin son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarını kontrol eden zabıta ekipleri, satışı yapılan kuşların kafes temizliği ile balıkların akvaryum uygunluğunu ve işletmelerin havalandırma sistemlerini denetledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde işyeri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, fırın, patiseri ve okul kantinlerinin ardından petshopları da denetledi.Petshop denetimlerinde kedi ve köpek mamaları ile kuş ve balık yemlerinin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kontrol edildi. Ayrıca satışı yapılan kuş ve balıkların özel bölümlerde şartlara uygun şekilde yer alması da denetlendi. Genel temizlik denetimi de yapan ekipler, petshoplardaki havalandırma sisteminin yeterliliğini ve işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma belgesi ile ruhsat ve vergi levhalarını da kontrol etti.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halkın ve diğer canlıların sağlığı ve güvenliği için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı denetimlerine devam edecek.

Zabıta Müdürlüğü, Yenişehir, Zabıta, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi ilçedeki petshopları denetledi - Son Dakika


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