Yenişehir Belediyesi ilçeye yeni bir park kazandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, 9 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Yunus Emre Parkı'nın inşasını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fabrika Mahallesine nefes aldıracak Yunus Emre Parkı içerisinde damlama sulama ile 12 farklı ağaç türünden 286 ağacın yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 12 farklı ağacın bulunduğu parkın kara çimlendirme ile çimlendiğini ve bitkisel toprak serimi yapıldığını belirtti.

Beşikçi, "Yenişehir ilçemizdeki parklarımızı etrafı çevrilmiş birkaç oyun grubundan oluşan sıradan parklar değil daha nitelikli ve her kesime hitap edebilecek şekilde projelendirip çocukların olduğu kadar büyüklerin de keyifli zaman geçirdiği ve sosyalleştiği mekanlar haline getirdik." ifadesini kullandı.