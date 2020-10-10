Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü emekli oldu - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi'nde yaklaşık 25 yıldır görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü Süleyman Sinan Süzgün emekli oldu.

Çanakkale Eceabat doğumlu Süleyman Sinan Süzgün, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan Süzgün, 1995 yılında Yenişehir Belediyesi'ne atandı. 2004-2019 yılları arasında Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü görevini de yürüten Süzgün emekliye ayrıldı.

Yaklaşık 25 yıl Yenişehir halkına hizmet eden Süleyman Sinan Süzgün, "Yenişehir, çok güzel ve keyifli bir ilçe. Yenişehir'i seviyorum. Eşim Yenişehirli, 2 çocuğum da Yenişehir'de doğdu. Yenişehir'de yaşamaya devam edeceğim. Görev yaptığım 25 yıl boyunca Yenişehir'in her alanda gelişmesi için sorumluluk alanlarımda elimden geleni yapmaya gayret ettim. 19 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kendi isteğim ile emekliye ayrıldım. 25 yıl görev yaptığım Yenişehir Belediyesi'ndeki tüm belediye başkanlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, Yenişehir halkına, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - BURSA