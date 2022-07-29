Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi

29.07.2022 16:11
Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi

Yenişehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan gençleri Şanlıurfa gezisine gönderdi.

Yenişehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan gençleri Şanlıurfa gezisine gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde KPSS'ye hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla geziye gönderilen adaylar, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, açıklamasında, öğrencileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Gençler de geziden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenişehir, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi - Son Dakika
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