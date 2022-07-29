Gençler de geziden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Millet Kıraathanelerindeki kütüphanelerde KPSS'ye hazırlanan gençlerin motivasyonunu artırmak amacıyla geziye gönderilen adaylar, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenişehir, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi - Son Dakika

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