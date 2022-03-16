Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Kırsalda Değişim Hikayesi Yazılıyor" temasıyla Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalıştayın açılışında, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, tarımsal verimliliğin arttırılması ve hayvansal üretimin teşvik edilmesi amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulduğunu belirtti.

Yenişehir ilçesinin 358 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu belirten Beşikci, 1300 çiftçinin bulunduğunu bildirdi.

Çiftçilere girişimci gözüyle baktıklarını ifade eden Beşikci, şöyle konuştu:

"Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduğumuz ilk günden itibaren saha çalışmaları ve toprak analizlerini hemen başlatıp, maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak çalışmalar yaptık. Çiftçilerimize gübre ve fide desteğimiz olacak. İlaçlamalarımızı drone aracılığıyla yapacağız. GAP İdaremizle Manda Sütü Yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar yapacağız. Mera ıslahı ile Manda Göleti ıslahını şimdiden başlattık. Yenişehir Belediyemizin atıl durumda olan 138 dönüm arazisinde kuracağımız tesisimizi kadınlarımız için sebze üretimi merkezi haline getireceğiz."

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce, 13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarının ikinci gününde organize edilen çalıştaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Mehmet Kaya ve çevre illerden çok sayıda kişi katıldı.