Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi

16.03.2022 15:05
Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır'da "Kırsalda Değişim Hikayesi Yazılıyor" temasıyla Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenledi.

Diyarbakır'da "Kırsalda Değişim Hikayesi Yazılıyor" temasıyla Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenledi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çalıştayın açılışında, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, tarımsal verimliliğin arttırılması ve hayvansal üretimin teşvik edilmesi amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulduğunu belirtti.

Yenişehir ilçesinin 358 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu belirten Beşikci, 1300 çiftçinin bulunduğunu bildirdi.

Çiftçilere girişimci gözüyle baktıklarını ifade eden Beşikci, şöyle konuştu:

"Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduğumuz ilk günden itibaren saha çalışmaları ve toprak analizlerini hemen başlatıp, maliyetleri azaltacak, verimliliği artıracak çalışmalar yaptık. Çiftçilerimize gübre ve fide desteğimiz olacak. İlaçlamalarımızı drone aracılığıyla yapacağız. GAP İdaremizle Manda Sütü Yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar yapacağız. Mera ıslahı ile Manda Göleti ıslahını şimdiden başlattık. Yenişehir Belediyemizin atıl durumda olan 138 dönüm arazisinde kuracağımız tesisimizi kadınlarımız için sebze üretimi merkezi haline getireceğiz."

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce, 13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarının ikinci gününde organize edilen çalıştaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Mehmet Kaya ve çevre illerden çok sayıda kişi katıldı.

Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi
Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi
Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi

YORUMLAR
500
Denizli'de kırsal kalkınma hamlesi sürüyor Denizli'de kırsal kalkınma hamlesi sürüyor 'Karadeniz'de Deniz Çöpü Taşınımı Çalıştayı' düzenlendi 'Karadeniz'de Deniz Çöpü Taşınımı Çalıştayı' düzenlendi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement