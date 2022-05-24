Yenişehir Belediyesi kompost üretimi için harekete geçti

Organik atıkların biriktirileceği 240 ve 120 litrelik çöp kutuları Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından kompost üretimi için düzenli olarak toplanacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden biri olan Ekoloji ilkesi kapsamında Yenişehir'de çalışmalar devam ediyor. Yenişehir Belediyesi son olarak organik gübre olarak kullanılan kompost üretimi için harekete geçti. Yenişehir Belediyesi ekipleri, esnafları gezerek hem Sıfır Atık Projesi'ni anlatıyor hem de organik atıkların biriktirilmesi için manav ve manav reyonu bulunan marketlere 240 ve 120 litrelik çöp kutuları bırakıyor.

Üretilen kompost Yenişehir'deki park ve bahçelerde kullanılacak

Yenişehir Belediyesi, çöp kutularında toplanan organik atıkları periyodik olarak toplayarak kompost üretecek ve üretilen kompostu park ve yeşil alanlardaki çalışmalarında kullanacak.Sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan ve ekoloji konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geri dönüşüm konusunda vatandaşlarla el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Özyiğit, " Kentimizde doğru ve etkili bir atık yönetim sistemi sağlamak için önemli bir çalışmaya daha gerçekleştirdik. Organik atıkları kompost haline getirerek, organik gübre olarak kullanacağız. Bu konuda hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla iş birliğiyle hareket edeceğiz. Tabi bu iş birliğimiz sadece kompost üretimi için olmayacak, evsel atıkların toplanması konusunda da hâlihazırda vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ortak yaşam alanımız için el birliğiyle mücadele etmeliyiz." dedi.