Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu

01.01.2021 00:01
Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, en düşük işçi ücretini net 3 bin 883 TL olarak belirledi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, en düşük işçi ücretini net 3 bin 883 TL olarak belirledi.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Mersin Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel katıldı.

İşçilerle direniş çadırında mücadele ettiğini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bundan 5 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyesinde büyük bir işçi kıyımının yapıldığı dönemde CHP Mersin İl Başkanı olarak göreve geldik ve mazbatamızı aldığımızda ilk gittiğimiz yer o işçilerin direniş çadırıydı. ve o direniş çadırında birlikte mücadele ettik. ve sonrasında o çadırda direnişini sürdüren 52 arkadaşımızın Yenişehir Belediyesinde istihdam edilmesinde büyük bir çabamız oldu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve geçmiş dönem belediye başkanımızın da çok büyük katkıları oldu. Mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Kenetleneceğiz ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim gibi insanlar için masanın bu tarafında olmak oldukça zor, ama tabi ki bu zor koşullara paralel olarak biz de bu kurumları güllük gülistanlık bir şekilde idare etmiyoruz. Bu koşullarda yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve emeğinin karşılığını vermek konusunda biz davranış sergilemek istedik. Kendimizi işveren safına koymuyoruz, sizlerin emeği karşılanamaz. Bu kenti sel bastığında, bu kentte herhangi bir sıkıntı olduğunda, pandemi yaşandığında canınız pahasına emek veriyor ve özveriyle çalışıyorsunuz. Eksik kaldıysak şimdiden özür dilerim" dedi.

Yeni toplu iş sözleşmesinin detaylarını anlatan Özyiğit, "Enflasyonun üzerinde bir zam geçekleştirdik, ücret zammı oranında yemek yardımını 444 TL'ye, yakacak yardımını 480 TL'ye, 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü yardımını 250 TL'ye, 75 TL olan ramazan bayramı yardımını 300 TL'ye ve 75 TL olan kurban bayramı yardımını 400 TL'ye çıkardık. Her işçiye 1. yıl 24 yevmiye, 2. yıl 36 yevmiye olmak üzere yeni ikramiye ödemesini toplamda 60 yevmiyeye çıkardık. Haftalık çalışma saatini 45 saatten 40 saate indirdik. Özel güvenlik görevlilerine 150 TL sorumluluk zammı belirledik, çocuk yardımını yıllık her bir çocuk için 600 TL'ye çıkardık. Çalışanlarımızın öğrenim gören çocukları için 100 TL olan öğrenim yardımı ilköğretim ve lise öğrencileri için 500 TL, yükseköğrenim için 600 TL'ye yükselttik. Personelimizin yeni doğan çocuğu için 'çeyrek altın' tutarında doğum yardımı yapılmasına ve evlenen personele 'çeyrek altın' tutarında evlilik yardımı yapılmasına karar verdik. Allah korusun işçilerimizin eşi, çocukları, anne veya babasının vefat etmesi halinde 750 TL ölüm yardımı yapılacak. Genç çalışanlarımız için ise askerlik yardımı ödemesini 500 TL'ye çıkardık. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü'nde kadın personellerimize, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise engelli personellerimize ücretli izin vereceğiz. Bugün burada olan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, sözleşmenin emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

DİSK/Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise Başkan Özyiğit ile İl Başkanlığı döneminden beri birlikte hareket ettiklerini söyleyerek, "Abdullah başkanımız bizim sadece belediye başkanımız değil, Abdullah başkanımız, bizimle beraber çadır direnişlerinde direnen, CHP Mersin İl Başkanı olduğu zaman daha Cumhuriyet Halk Partisi binasına gitmeden çadırımıza gelen bir yoldaşımız, bir emek dostumuzdur. Yetti mi yetmedi, sadece çadırı ziyaret etmedi, Büyükşehir'in önünde MHPli Büyükşehir Belediye Başkanı işçi kıyımı yaptığında 2 bine yakın işçiyi işten atmışken eylem yaptığımızda Abdullah Özyiğit bizimle beraber belediye önünde gaz yiyen, su yiyen, cop yiyen bir yoldaşımızdır. Yetti mi yetmedi, Büyükşehir Belediyesi 'çadırda direnen işçileri ben işe almam' dedi. Abdullah Özyiğit'in de öncülüğünde geçmiş dönem belediye başkanı 52 onurlu direnişçi işçimizi Yenişehir Belediyesinde istihdam ettiler, buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yetti mi yetmedi, Abdullah Özyiğit il başkanlığından sonra belediye başkanı seçildi ve toplu iş sözleşmesi sürecine girdik. 'DİSK ne talep ediyor' dedi. 'DİSK 3800 TL talep ediyor' dedik. O zaman 'bizim burada DİSK'in talebinin altında bir asgari ücret olmayacak' dedi. ve onu imza altına aldı. Belediyenin de imkanları da zorlanarak ve bugün DİSK'in de talep ettiği 3800 TL'nin üzerinde 3883 TL asgari ücret belirlendi" ifadelerini kulandı. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu
Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 883 lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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