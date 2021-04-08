Yenişehir Belediyesi'nden ücretsiz Almanca kursu - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesi, ücretsiz dil kurslarına devam ediyor. Mersin Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin ve vatandaşların dil eğitimine katkı verecek temel düzeydeki dil kurslarına devam ediyor. Daha önce ücretsiz İngilizce, İspanyolca, Rusça dil kursları düzenleyen Yenişehir Belediyesi, ücretsiz dil kursu çalışmalarına Almanca kursunu da ekledi.A1 seviyesinde 120 saat ücretsiz verilecek olan kursun devam zorunluluğu olacak. Hafta içi her gün 13.30 -17.30 saatleri arasında verilecek olan kurslara, pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda kursiyer katılabilecek.

Kursu başarıyla tamamlayanlar Halk Eğitim Merkezi sertifikası alarak temel düzeyde Almanca öğrenmiş olacak. Vatandaşlar 0324 327 46 40 numaralı telefonu arayarak kursa başvuru yapabilecek ve kurs hakkında bilgi alabilecek.