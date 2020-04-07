Yenişehir Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz maske ve tulum - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz maske ve tulum

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yeni tip korona virüse karşı başlatılan mücadeleye destek amacıyla halk Eğitim Merkezide günlük 2 bin koruyucu maske ile 750 tulum ürettiklerini açıkladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci Diyarbakır'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Yenişehir Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde günlük 2 bin maske ile 750 tulum üretildiğini ve bu üretimi her geçen gün artıracaklarını belirten Beşikci, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi maske, tulum, eldiven, kolonya gibi temel hijyenik korucu ürünlere çok yoğun bir talep oluştuğunu söyledi.

"Maske ve tulum üretmeye başladık"

Talepleri karşılamak adına maske ve tulum üretimine başladıklarını belirten Kaymakam Beşikci, "Başta Cumhurbaşkanımızın telkin ve direktifleriyle gerek belediyelerimiz olsun gerek kaymakamlıklarımız olsun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki teknik liselerimiz bu talebi karşılama adına maske üretim zincirine katkı sunmaya başladık. Bu maske üretiminden sonra bize sahada tulumla ilgili çok ciddi talepler gelmeye başladı. Tabi bu üretimi biraz daha profesyonel yapmak gerekiyor. Bizlerde ilk etap da 11- 12 kişiden oluşan ekibimize maksimumum seviyede tulum üretimini sağlayarak tulum üretimimizde kimyasal geçirmez, su geçirmez, bakteri geçirmez tulum üretimimizi başlattık. Bizim en önemli önceliğimiz şuan sahada çalışan virüslü bir hastayla temas kurma ihtimali son derece yüksek olan biraz önce söylediğim personellerimizin tulum ihtiyacını karşılamak" dedi.

Vatandaşlara maske ve tulumları ücretsiz dağıtacaklarını aktaran Kaymakam Beşikci, "Pazar esnafını, market çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı da bu tulum üretimimizden maskeden ücretsiz şekilde faydalandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya bırakacağız zaten Cumhurbaşkanımızın da ilan ettiği üzere başvurusunu yapan bütün vatandaşlarımızın adreslerine maskelerini ulaştıracağız" diye konuştu.

Kaymakam Beşikci daha sonra Halk Eğitim Merkezinde üretilen maske ve tulumları Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal'a teslim etti.