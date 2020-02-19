Yenişehir Belediyesi'nin

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "0-3 Yaş Aile Eğitimi Projesi" kapsamında ilk ders verildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğinde "Her aile bir okuldur" sloganıyla belediyeye bağlı akademide ailelere yönelik eğitimler başladı.

Ailelere, erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemlerine yönelik bilgilendirilme, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi konusunda uzmanlar tarafından eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hülya Bilgin, aileleri bilinçlendirerek kişisel gelişimlerini sağlamayı ve çocukların gelişimlerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, proje kapsamında uzaktan eğitim de verileceğini kaydetti.

Eğitime katılanlardan Sibel Kılıç da çocukların geleceği ve iyi bireyler olabilmeleri için ebeveynlerin bu eğitimleri almaları gerektiğini aktardı.