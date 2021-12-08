Yenişehir Belediyesi, vatandaşları sabah sporunda buluşturuyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış sporları etkinlikleri kapsamında Anıt Park, Koşuyolu Parkı ve Belediye Parkı'nda "Genç ve dinamik bir ruha sahibiz " sloganıyla sabah sporu uygulaması başlatıldı.

Uzman spor eğitmenleri tarafından kadın ve erkeklere yönelik düzenlenen spor etkinliklerine, 45-60 yaş grubu vatandaşlar katılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kış sporları etkinlikleri çerçevesinde ilçede jimnastik, kick boks, voleybol, yüzme, halk oyunları, masa tenisi, basketbol gibi birçok branşta alanında uzman spor antrenörler tarafından sportif faaliyetlere başladıklarını bildirdi.

Beşikci, "Özellikle hiç spor yapmamış vatandaşlarımız bu aktivitelere katılarak sporun sağlıkları için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlamaktadırlar. Bu nedenle ilçemizde bulunan tüm vatandaşlarımızı başlatmış olduğumuz etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum." dedi.