Yenişehir Belediyesi çalışanlarına "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi çalışanlarına "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verildi

17.08.2022 11:57
Yenişehir Belediyesi çalışanlarına "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verildi

Yenişehir Belediyesi personeline "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verdi.

Yenişehir Belediyesi personeline "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı ile "Kalite Yönetimi Sistemi TS-EN-ISO 9001-2015" projesini hayata geçirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral arasında imzalanan protokol kapsamında, belediye meclis salonunda çalışanlara 5 gün eğitim veriliyor.

Beşikci, yaptığı açıklamada, hizmet kalitesini artırmayı, vatandaşların memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimler sonucu kendi alanlarında yetkin çalışanlar ile ilçeye daha etkili hizmetler sağlayacaklarını belirten Beşikci, "Hem de belediyemiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem belgesini alarak uluslararası bir niteliğe sahip olacaktır." dedi.

YORUMLAR
500
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı Bağcılar'da yapılan düğünde yakılan meşale patladı! Çok sayıda kişi yaralandı Bağcılar'da yapılan düğünde yakılan meşale patladı! Çok sayıda kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi çalışanlarına 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:57:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi çalışanlarına "Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement