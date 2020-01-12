Yenişehir Belediyesi tırmanma parkuru hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi tırmanma parkuru hizmete açıldı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi tırmanma parkuru hizmete açıldı

7 saat önce

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan tırmanma parkuru hizmete açıldı.

Yenişehir Belediyesi tırmanma parkuru hizmete açıldı, System.String[]

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılan tırmanma parkuru hizmete açıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Yenişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda oluşturulan parkurun açılışında yaptığı konuşmada, tırmanış sporuna çocuk ve gençlerin son yıllarda ilgi gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce kendilerine emanet edilen Yenişehir Belediyesinde, çocuklar ve gençlere hizmet götürmeyi ilk hedefler olarak belirlediklerini ifade eden Beşikçi, şöyle konuştu:

"Bugünde bölgemizin kapalı salon tırmanma duvarını Yenişehir Belediyesi olarak sporcularımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Diyarbakır, tırmanma sporunda gerçekten çok başarılı sporcular var. Milli takımda ülkemizi, Diyarbakırımızı temsil etme noktasında böyle bir şansa sahip olmuş sporcu kardeşlerimizi yetiştirmiş. Bunu yaparken çok büyük imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirmiş. Bizler Türkiye'nin en önemli kapalı salon tırmanma duvarlarından birini gençlerimize armağan ettik. Olimpiyat, ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok büyük başarılara imza atan kardeşlerimiz yetişecektir. Bizim içinde en önemli mutluluk kaynağı bu olacaktır."

Açılışın ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 117 sporcunun katıldığı tırmanış küçükler ve gençler il şampiyonası yapıldı.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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