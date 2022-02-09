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Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

09.02.2022 10:50
Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Atletizm Salon Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Atletizm Salon Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, spora ve sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Spor kulüplerinin antrenör ve sporcularıyla son bir ayda birçok başarıya imza attıklarını belirten Beşikci, şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye Şampiyonu olan atletizm sporcumuz Mazlum Tunçer'i tebrik ediyorum. Bu sporcumuzun yanı sıra Bejna Pektaş ile Ecem Naz Ertaş da 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Yıldız Bayanlarda Muay-Thai Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızda yer alacaklar. Bunların dışında Genç Takım Grup maçlarında Yenişehir Kulübü Voleybol Takımımız da şampiyon olarak Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek."

Beşikci, Spor Tırmanış Bölge Yarışması'nda 2 gümüş ve 3 bronz madalya alan sporcularının da Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

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Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, Atletizm, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Mazlum Tunçer atletizmde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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