Yenişehir Belediyesi "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesini tanıttı - Son Dakika

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

Belediye konferans salonunda paydaş kuruluşların temsilcileri ve birim amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edildiğini söyledi.

Projenin Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da desteklendiğini bildiren Beşikci, Sosyal Araştırma ve Eylem Planı Uygulamaları kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini temel edinen projenin kentteki kadın kooperatiflerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşması, kapasitelerinin geliştirilmesi, birlikte çalışma anlayışı ve işbirliğinin arttırmaya yönelik faaliyetler üstleneceğini ve çalışmalar yürüteceğini aktaran Beşikci, şöyle konuştu:

"E-ticaret eğitimleri, kurumsal kimlik çalışmaları, teknik geziler, ürün iyileştirme ve ürün çeşitliliği desteği, satış ve pazarlama eğitimleri, mentor desteği, reklam ve tanıtım eğitimleri, mali yönetim eğitimleri verilecektir. Ayrıca, GAP bölgesi kadın kooperatiflerinin katılımıyla 'Kadın Emeği Festivali' yapılacaktır."

Toplantıda, proje ortakları ve koordinatörleri de konuştu.