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Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak

03.08.2021 11:58
Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydıncık ve Silifke'de çıkan orman yangınlarının bölgede büyük tahribatlara yol açtığını belirterek, yangında evleri zarar gören vatandaşlara yardımda bulunmak isteyen Yenişehir halkının yardımlarını bölgeye ulaştıracaklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Aydıncık ve Silifke'de çıkan orman yangınlarının bölgede büyük tahribatlara yol açtığını belirterek, yangında evleri zarar gören vatandaşlara yardımda bulunmak isteyen Yenişehir halkının yardımlarını bölgeye ulaştıracaklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında toplandı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin birçok şehrinde ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına değinen Başkan Özyiğit, yaşanan felaketten büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Aydıncık ve Silifke'de meydana gelen orman yangınlarının büyük tahribata ve yeşil alanların yok olmasına neden olduğunu ifade eden Özyiğit, Yenişehir Belediyesi çalışanlarının gerekli ekipmanla bölgeye gittiğini anımsattı. Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak araçlarımızla, Sosyal Hizmet ekibimizin gece boyu malzeme hazırlığı yapıp sabah da bölgeye giderek dağıtımını gerçekleştirmesi, orada çalışan ekiplere ve mağdur olan vatandaşlarımıza destek olmaları çok kıymetli bir davranıştı. Bu çalışmalarda yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bölgede neye ihtiyaç var neye ihtiyaç yok noktasında doğru bir planlamayla bir şey yapmak lazım. Bu planlamayı bölgedeki muhtarlarla, yerine giderek bizzat orada tespitlerle yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz, Aydıncık'ta gezici tır mutfağıyla hizmet veriyor. Mağdur olan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca cansiparane çalışan Orman Bölge Müdürlüğü personeline, şehir dışından gelen bütün vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

"Yardımları ulaştırmada araçlarımızla destek olacağız"

Aydıncık ve Silifke'de meydana gelen orman yangınında evleri yanan vatandaşlara yardımda bulunmak isteyen Yenişehir halkının yardımlarını bölgeye ulaştıracaklarını söyleyen Özyiğit, "Bölgeye sevk edilmek üzere Sosyal Destek Hizmetleri ekiplerimiz ile beraber Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde daha önce deprem felaketinde yaptığımız davranışı tekrar edeceğiz ve Yenişehir halkının bölgede fayda saylayacağı ürünleri, bağışları burada toplayıp, tasnif edip bölgeye ulaşmasını sağlayacağız. Bölgemizde ve bölge dışında gönüllü yardım kuruluşları ve bu yardımları yapmak isteyen vatandaşlarımıza aracı olmak, onların isteklerini ulaştırma noktasında Yenişehir Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapacağız. Aydıncık ve Silifke afet bölgesi ilan edildi, merkezi hükümetin de bu doğrultuda destekleri olacak. Eğer eksik kalır ise işte yanan evler var, birçok çocuğumuzun belki hayalleri, belki oyuncağından, kitaplarından defterlerine, bilgisayarlarına kadar her şey yandı. Dolayısıyla bunları yerine koymak, oradaki yaraları sarma konusunda bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Bölgemizde yaşanan felaketle alakalı her türlü ev eşyası, çocuk ve bebek kıyafeti, oyuncak, bebek maması ve hayvanlar için mama başta olmak üzere Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezine teslim edilebilir. Telefonla irtibat kurmak isteyen vatandaşlarımız Yenişehir Halk Masası 444 33 54 telefonunu da arayabilir. Yardımları ulaştırma konusunda sıkıntı yaşayanlara belediye araçlarımızla arkadaşlarımız destek verecek" diye konuştu.

Başkan Özyiğit'ten aşı çağrısı

Son günlerde artan korona virüs vakalarına da değinen Başkan Özyiğit, vatandaşlara aşı çağırısında bulundu. Özyiğit, "Ülkemizde aşı konusunda kendisini lüks içerisinde sanan insanlarımız var, yani ben aşı olmak istemiyorum, şu nedenle bu nedenle diyenler var. Aşı olmamayı çağ dışılık olarak görüyorum. Dünyaya yayılmış olan bu felaketi önlemenin tek yolu aşılanmak, yani sadece kendinle alakalı değil. Can benim değil mi diyemezsin, çünkü yanındakine de bulaştırıyorsun. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, lütfen aşılarınızı olun, lütfen dikkat edin. Bu süreç tekrar yeni bir dalganın yayıldığı bir evreye giriyor. Buna mahal olmamak için herkes aşı olmalı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak
Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak
Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak

Mustafa Kemal Atatürk, Abdullah Özyiğit, COVIRAN Bereket, Yenişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yardımlarını yangın bölgesine ulaştıracak - Son Dakika Ekonomi


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