Yenişehir Belediyesi virüsle mücadeleye devam ediyor - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesi,korona virüsle mücadele çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ilçede korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Dezenfeksiyon ekipleri kurarak, virüsün Türkiye'de henüz görülmediği 7 Mart 2020 tarihinde dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Yenişehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla risk seviyesinin yüksek olduğu tüm alanları sterilize ediyor.

Salgının başından beri virüsle mücadelede aralıksız olarak çalışmalarını yürüten dezenfeksiyon ekipleribu kapsamda haftanın 5 günü yaptıkları dezenfekte işlemleri ile ortak kullanım olanlarını daha sağlıklı hale getiriyor. Yenişehir Belediyesine gelen talepler doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların çalışmalardan memnun kaldığını ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ettiklerini belirttiler.Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri korona virüs salgını ortadan kalkıncaya kadar virüsle mücadele çalışmalarına devam edecek.