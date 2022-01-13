Yenişehir Belediyesince çölyak hastaları için glutensiz gıda üretiliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince uygulanan proje kapsamında çölyak hastaları için glutensiz gıda üretimi yapılıyor.

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki 148 çölyak hastasının ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında, belediyenin Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda eğitim gören kursiyerler aracılığıyla glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler üretiliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaptığı açıklamada, çölyak hastalarına yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Beşikçi, "Ürünleri ilçemizde ikamet eden çölyak hastalarımızın evlerine ulaştırmaktayız. Devletimizin imkanları ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılama gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın hayır dualarını almak, onlara her türlü sorun ve sıkıntısında yanlarında olduğumuzu göstermek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Kursta eğitmen Sultan Eskin ise çölyak hastaları için kursiyerlerle glutensiz ürünleri titizlikle hazırladıklarını anlatarak, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkür etti.