Yenişehir Belediyesinde Devir Teslim Töreni
1 saat önce
MHP'den Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Davut Aydın, mazbatasını almasının ardından görevi, önceki dönem belediye başkanı Süleyman Çelik'ten devraldı.
MHP
'den Yenişehir
Belediye Başkanı seçilen Davut Aydın
, mazbatasını almasının ardından görevi, önceki dönem belediye başkanı Süleyman Çelik
'ten devraldı.
Yenişehir Belediye Başkanlığı binası önündeki törende Çelik, Aydın'a rozet taktı.
Aydın, törende yaptığı konuşmada, kendisine güvenen Yenişehir halkına teşekkür etti.
Kazananın millet olduğunu belirten Aydın, "Bugünden itibaren elimden gelen gayretimi göstereceğimi ve Yenişehir'i daha ileri bir yere taşımak için özel çaba sarf edeceğimi belirtmek istiyorum." dedi.
Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu
, MHP İl Başkanı Cihangir
Kalkancı, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: AA
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